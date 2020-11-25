Безумный талант: Диего Марадона умер в возрасте 60 лет

25 ноября у себя дома в районе Сан-Андреас в Тигре скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Причиной его смерти стал сердечный приступ.
За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.
«Золотой мальчик» выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Наполи», «Барселона», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины Марадона победил на чемпионате мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока турнира. За национальную команду он провёл 91 матч и забил 34 гола.
Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, лучшим спортсменом XX века в Аргентине, лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».
Самые яркие снимки легендарного футболиста — в фотогалерее NEWS.ru.
Чемпионат мира по футболу в Испании, 1982 год, матч предварительного раунда, групповой этап, Аргентина - Бразилия в Валенсии 20 июня 1982 года
Laci Perenyi/Global Look Press
Финал чемпионата мира по футболу 1986 года. Аргентина — Германия (3:2)
SVEN SIMON/Global Look Press
Чемпионат мира по футболу, Мексика, 1986 год. Четвертьфинал Аргентина — Англия
Juha Tamminen/Global Look Press
Чемпионат мира по футболу, Мексика, 1986 год. Финал Аргентина — ФРГ. Победивший капитан Диего Марадона пытается пробиться сквозь толпу, чтобы забрать трофей чемпионата мира
Juha Tamminen/Global Look Press
Сборная Аргентины выигрывает финал чемпионата мира по футболу 1986 года со счётом 2:1 против Германии
Global Look Press
Чемпионат мира, Италия, 1990 год, четвертьфинал, Аргентина — Югославия (0:0)
STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via/Global Look Press
Сборная Германии побеждает в финале чемпионата мира в матче против Аргентины 8 июля 1990 года на Олимпийском стадионе Рима со счётом 1:0
Frank Kleefeldt/Global Look Press
В Москву приехал известный футболист Диего Марадона. Он является болельщиком аргентинских теннисистов в финале Кубка Дэвиса
Alexander Wilf/Global Look Press
Калькутта, 7 декабря 2008 года
Tumpa Mondal/Global Look Press
Фигура Диего Марадоны на балконе в Эль-Каминито, Ла-Ба, Буэнос-Айрес, Аргентина, Южная Америка
BAO/Global Look Press
2010 год, Буэнос-Айрес, Аргентина
Feng Junyang/Global Look Press
Йоханнесбург, 17 июня 2010 года. Диего Марадона, главный тренер сборной Аргентины, празднует гол во время матча группы В чемпионата мира 2010 года между Аргентиной и Южной Кореей
x99/Global Look Press
Пекин, 2010 год
x99/Global Look Press
Буэнос-Айрес, 19 августа 2013 года
Telam/Global Look Press
2017 год
imago sportfotodienst/Global Look Press
Кандидат в президенты ФИФА, иорданский принц Али бин аль-Хусейн, Диего Марадона, Мёртвое море, Иордания, 3 мая 2015 года
Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press
Москва, 2 декабря 2017 года. Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона машет гостям во время финальной жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце в Москве
Evgeny Sinitsn/Global Look Press
11 декабря 2017 года, Калькутта, Индия. Легенда аргентинского футбола футболист Диего Марадона с подругой Росио Оливой смотрит на свой портрет во время визита в Калькутту
Debajyoti Chakraborty/Global Look Press
Tumpa Mondal/Global Look Press
12 декабря 2017 года, Калькутта, Индия. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона во время футбольного семинара со школьниками в Барасате
Debajyoti Chakraborty/Global Look Press
Нигерия — Аргентина, чемпионат мира по футболу, 2018 год
Paul Chesterton/Global Look Press
8 сентября 2019 года, Аргентина, Ла-Плата: Диего Марадона выступает перед командой во время своей первой тренировки в футбольном клубе Gimnasia y Esgrima из Ла-Платы
Gustavo Ortiz/Global Look Press