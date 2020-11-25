Безумный талант: Диего Марадона умер в возрасте 60 лет

25 ноября у себя дома в районе Сан-Андреас в Тигре скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

За несколько дней до своей кончины Марадона перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

«Золотой мальчик» выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Наполи», «Барселона», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины Марадона победил на чемпионате мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока турнира. За национальную команду он провёл 91 матч и забил 34 гола.

Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, лучшим спортсменом XX века в Аргентине, лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».

Самые яркие снимки легендарного футболиста — в фотогалерее NEWS.ru.

Чемпионат мира по футболу в Испании, 1982 год, матч предварительного раунда, групповой этап, Аргентина - Бразилия в Валенсии 20 июня 1982 года Laci Perenyi/Global Look Press Финал чемпионата мира по футболу 1986 года. Аргентина — Германия (3:2) SVEN SIMON/Global Look Press Чемпионат мира по футболу, Мексика, 1986 год. Четвертьфинал Аргентина — Англия Juha Tamminen/Global Look Press Чемпионат мира по футболу, Мексика, 1986 год. Финал Аргентина — ФРГ. Победивший капитан Диего Марадона пытается пробиться сквозь толпу, чтобы забрать трофей чемпионата мира Juha Tamminen/Global Look Press Сборная Аргентины выигрывает финал чемпионата мира по футболу 1986 года со счётом 2:1 против Германии Global Look Press Чемпионат мира, Италия, 1990 год, четвертьфинал, Аргентина — Югославия (0:0) STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via/Global Look Press Сборная Германии побеждает в финале чемпионата мира в матче против Аргентины 8 июля 1990 года на Олимпийском стадионе Рима со счётом 1:0 Frank Kleefeldt/Global Look Press В Москву приехал известный футболист Диего Марадона. Он является болельщиком аргентинских теннисистов в финале Кубка Дэвиса Alexander Wilf/Global Look Press Калькутта, 7 декабря 2008 года Tumpa Mondal/Global Look Press Фигура Диего Марадоны на балконе в Эль-Каминито, Ла-Ба, Буэнос-Айрес, Аргентина, Южная Америка BAO/Global Look Press 2010 год, Буэнос-Айрес, Аргентина Feng Junyang/Global Look Press Йоханнесбург, 17 июня 2010 года. Диего Марадона, главный тренер сборной Аргентины, празднует гол во время матча группы В чемпионата мира 2010 года между Аргентиной и Южной Кореей x99/Global Look Press Пекин, 2010 год x99/Global Look Press Буэнос-Айрес, 19 августа 2013 года Telam/Global Look Press 2017 год imago sportfotodienst/Global Look Press Кандидат в президенты ФИФА, иорданский принц Али бин аль-Хусейн, Диего Марадона, Мёртвое море, Иордания, 3 мая 2015 года Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press Москва, 2 декабря 2017 года. Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона машет гостям во время финальной жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце в Москве Evgeny Sinitsn/Global Look Press 11 декабря 2017 года, Калькутта, Индия. Легенда аргентинского футбола футболист Диего Марадона с подругой Росио Оливой смотрит на свой портрет во время визита в Калькутту Debajyoti Chakraborty/Global Look Press Tumpa Mondal/Global Look Press 12 декабря 2017 года, Калькутта, Индия. Легенда аргентинского футбола Диего Марадона во время футбольного семинара со школьниками в Барасате Debajyoti Chakraborty/Global Look Press Нигерия — Аргентина, чемпионат мира по футболу, 2018 год Paul Chesterton/Global Look Press 8 сентября 2019 года, Аргентина, Ла-Плата: Диего Марадона выступает перед командой во время своей первой тренировки в футбольном клубе Gimnasia y Esgrima из Ла-Платы Gustavo Ortiz/Global Look Press