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Стало известно, кто может возглавить Афганистан

14:04, 15 августа 2021
Стало известно, кто может возглавить Афганистан Экс-министр внутренних дел Ахмад Джалали Фото: twitter.com/ajalali
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Президент Афганистана Ашраф Гани на данный момент не стал покидать страну, несмотря на то что движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под свой контроль всей территории страны. Экс-министр внутренних дел Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

Большую часть утра Гани, который планировал сложить полномочия, провёл в саду президентского дворца с супругой.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на афганскую столицу. При этом командиры приказали боевикам воздерживаться от насилия при взятии Кабула и выпускать всех, кто хочет его покинуть. Талибы также гарантировали безопасность российского посольства в Кабуле и других дипломатических представительств. Позже движение заявило, что страна находится под их контролем.

События в Афганистане прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, происходящее в стране — «очередной исторический эксперимент Вашингтона», за результатом которого мир следит «с ужасом».

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