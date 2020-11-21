Пресс-секретарь Эрдогана: РФ и Турция сделали то, что не осилил Запад

https://static.news.ru/photo/30a00a08-2ca9-11eb-a0e4-fa163e074e61_660.jpg Ибрагим Калын Фото: AP/TASS

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Москва в Нагорном Карабахе смогли сделать то, что не получилось у Евросоюза и НАТО.

В эфире турецкого телеканала NTV Калын подчеркнул , что ни ЕС, ни Североатлантический альянс не выступили с конкретным и реалистичным предложением по Карабаху. Турция и Россия при этом смогли успешно урегулировать тридцатилетний конфликт, добавил пресс-секретарь.

Калын добавил, что Анкара ведёт переговоры с Москвой по деталям работы мониторингового центра по Карабаху.

Российская сторона проинформирована о позиции Анкары. В диалоге участвуют представители Минобороны, МИД и спецслужб Турции. В ближайшие дни будут установлены место и принципы работы центра, — рассказал пресс-секретарь Эрдогана.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был принят 11 ноября по итогам переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.

Ранее Акар пообещал, что турецкие военные скоро отправятся в Азербайджан, передавал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.