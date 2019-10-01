https://static.news.ru/photo/e3a70d9a-e42a-11e9-b047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олексій Гончарук/Facebook

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи бывших сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при прошлой власти, с контрабандистами.

Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силы Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее, — сказал политик в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV.

Он также добавил, что уверен в том, что нынешние руководители прокуратуры и СБУ отличаются от прошлых глав органов.

Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 722/2019, где обозначены 17 целей устойчивого развития страны до 2030 года.