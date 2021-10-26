Премьер Польши: надо усилить армию для противостояния имперским амбициям РФ

Для успешного противостояния «имперским амбициям России» Польше необходимо усилить армию, с таким предложением выступил вице-премьер страны Ярослав Качиньский. В случае одобрения законопроекта парламентом и президентом будет увеличен бюджет вооружённых сил Польши. Об этом сообщает Associated Press.

Если мы хотим избежать худшего, а именно войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: «Хочешь мира — готовься к войне», — поделился Качиньский.

Помимо увеличения оборонного бюджета меры предполагают рост численности армии почти в два раза — как минимум до 250 тысяч военных и 50 тысяч резервистов. При этом Качиньский, отмечает, что угрозой безопасности также является гибридная война, которую Белоруссия ведёт против Варшавы.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выслушал в свой адрес жёсткую критику со стороны местных политиков. Причиной стали его слова о возможной третьей мировой войне между Брюсселем и Варшавой, которая в первую очередь пройдёт на финансовом поле. Ожидается, что Евросоюз может лишить страну обещанных средств поддержки, здесь премьер-министр Польши занимает твёрдую позицию и готов применить ответные меры.