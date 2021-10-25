Политики раскритиковали премьера Польши за его слова о «третьей мировой»
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:35, 25 октября 2021
Матеуш МоравецкийФото: MorawieckiPL/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выслушал в свой адрес жёсткую критику со стороны местных политиков. Причиной стали его слова о возможной «третьей мировой войне» между Брюсселем и Варшавой, которая в первую очередь пройдёт на финансовом поле. Ожидается, что Евросоюз может лишить страну обещанных средств поддержки, и здесь премьер-министр Польши занимает твёрдую позицию и готов применить ответные меры.
Что будет, если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну? Если она начнет третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении,— цитирует премьера Financial Times.
Моравецкий высказал мнение, что любая попытка сокращения финансирования будет встречена зеркальными действиями со стороны Варшавы.
Такие заявления не могли остаться незамеченными. Нынешний оппозиционный лидер, занимавший в прошлом пост главы Европейской комиссии, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «мир застыл после интервью польского премьера, в котором он анонсировал третью мировую войну, вызванную конфликтом между Польшей и Европейским союзом».
В политике глупость является причиной большинства серьёзных несчастий, —написал Туск в аккаунте в Twitter.
Его поддержал и экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк, подчеркнувший, что «премьер-министр Моравецкий, который предостерегает Европейскую комиссию от начала третьей мировой войны против Польши, переходит все границы».
Во-первых, он не понимает, что слова «мировая война» значат для миллионов поляков. Каждый последующий день этого премьера — это катастрофа,— ответил Семоняк.
В связи с кризисной ситуацией вокруг темы верховенства права в стране вопрос выделения ЕС финансирования для Варшавы — спорный.
Недавно Конституционный суд Польши подтвердил факт верховенства конституции республики над законодательством Европейского союза, а параллельно Суд ЕС осудил действия польских властей. Сенатор Алексей Пушков по этому поводу высказал мнение, что данное противостояние сторон может кардинально развернуть ситуацию в Европе.