Политики раскритиковали премьера Польши за его слова о «третьей мировой»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выслушал в свой адрес жёсткую критику со стороны местных политиков. Причиной стали его слова о возможной «третьей мировой войне» между Брюсселем и Варшавой, которая в первую очередь пройдёт на финансовом поле. Ожидается, что Евросоюз может лишить страну обещанных средств поддержки, и здесь премьер-министр Польши занимает твёрдую позицию и готов применить ответные меры.

Что будет, если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну? Если она начнет третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении, — цитирует премьера Financial Times.

Моравецкий высказал мнение, что любая попытка сокращения финансирования будет встречена зеркальными действиями со стороны Варшавы.

Такие заявления не могли остаться незамеченными. Нынешний оппозиционный лидер, занимавший в прошлом пост главы Европейской комиссии, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «мир застыл после интервью польского премьера, в котором он анонсировал третью мировую войну, вызванную конфликтом между Польшей и Европейским союзом».

В политике глупость является причиной большинства серьёзных несчастий, — написал Туск в аккаунте в Twitter.

Его поддержал и экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк, подчеркнувший, что «премьер-министр Моравецкий, который предостерегает Европейскую комиссию от начала третьей мировой войны против Польши, переходит все границы».

Во-первых, он не понимает, что слова «мировая война» значат для миллионов поляков. Каждый последующий день этого премьера — это катастрофа, — ответил Семоняк.

В связи с кризисной ситуацией вокруг темы верховенства права в стране вопрос выделения ЕС финансирования для Варшавы — спорный.

Недавно Конституционный суд Польши подтвердил факт верховенства конституции республики над законодательством Европейского союза, а параллельно Суд ЕС осудил действия польских властей. Сенатор Алексей Пушков по этому поводу высказал мнение, что данное противостояние сторон может кардинально развернуть ситуацию в Европе.