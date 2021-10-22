Сенатор Пушков: конфликт внутри Европы перевернёт судьбу Евросоюза

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, какой фактор может кардинально изменить судьбу ЕС. По мнению политика, ключевым в этом вопросе станет конфликт между официальным Брюсселем и Варшавой. Он утверждает высокую вероятность такого развития событий, поскольку уже сегодня в Польше есть силы, которые недовольны отношениями внутри Евросоюза. Пушков видит два выхода из сложившейся ситуации. Свои рассуждения на эту тему сенатор опубликовал в Telegram-канале.

Будет ли это квази-единое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультралиберальной идеологии, или же «Европой наций», то есть объединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них, — написал сенатор.

По мнению политика, второй вариант развития более вероятный . В связи с тем, что в ЕС ещё не оправились от выхода Великобритании из состава и опасаются резких шагов, позиция Польши довольно крепкая.

Но ситуация может сдвинуться после прихода к власти в Польше либеральных сил. На это, судя по всему, и делают ставку в Брюсселе, — добавил политик.

Ранее Конституционный суд Польши дал положительный ответ на запрос премьер-министра страны Матеуша Моравецкого по поводу того, какие законы должны иметь верховенство в государстве — Польши или ЕС. Был подтверждён факт, что некоторые из договоров, которыми руководствуется Евросоюз, противоречат положениям конституции республики. При этом Суд ЕС также выступил против действий Варшавы и её стремления к независимости своей судебной власти.