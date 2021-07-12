Закат Европы: Евросоюз и Польша пошли на принцип

Лидеры стран Евросоюза собираются на этой неделе на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы общими усилиями постараться уговорить их польского коллегу «смирить гордыню» и отменить принятые ранее в Польше законы, не вписывающиеся в правовые нормы ЕС. Если Варшава останется непреклонной, это создаст невозможную для единой Европы ситуацию, когда законы отдельной страны становятся приоритетнее общих для всего пространства ЕС нормативов. Юридически такой исход будет означать конец общеевропейского дома и создаст прецедент для других стран.

Конституционный суд Польши 8 октября постановил, что национальные законы на территории страны должны иметь верховенство над законами Евросоюза. Таким образом, в глазах бюрократических структур ЕС с этого момента все решения, принимаемые польскими судами, становятся нелегитимными и юридически ничтожными. Еврокомиссия подала иск в Европейский суд к Польше, требуя ввести ежедневные штрафы для Варшавы за каждый день, пока та не отменит решение своего КС.

Еврокомиссия рассматривает различные варианты давления на Варшаву, включая откровенный шантаж прекращением финансирования программ постпандемийного восстановления. Руководящий орган Евросоюза не видит иных путей сохранить единое правовое пространство этого образования, на которое Польша покусилась, когда приняла отличный от общеевропейского закон о порядке назначения судей.

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Это решение глубоко беспокоит нас, потому что ставит под вопрос базовые принципы Европейского союза. Это прямой вызов, брошенный правовому порядку в ЕС, — заявила во вторник исполнительный президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которого вызвали в Страсбург, выступит перед Европарламентом тоже во вторник. Если он откажется исполнять требования коллег по-хорошему, Евросоюз подаст на Варшаву иск в Европейский суд, решения которого обязательны для стран-участниц. И вот после этого начнётся самое интересное: отказ от исполнения постановления суда будет означать разрыв Польши с Евросоюзом, второй за два года Brexit. В Брюсселе и Страсбурге не без оснований опасаются , что европейский дом может начать рассыпаться как карточный домик.

Европа не переживёт отказ от власти закона. Это будет означать смерть Европы. Европа построена на дипломатии, свободе, уважении. Это одинаково осознают и в странах — членах Союза, и там, где власть закона не уважают. Вызов власти закона делается в единственном случае — ради удержания собственной власти, — заявил глава МИД Люксембурга Жан Асселборн.

Европейские политики несколько преувеличивают катастрофичность последствий конфликта с Польшей, так как структуры ЕС достаточно «сейсмоустойчивы» по своему дизайну, сказал NEWS.ru историк и политолог Виктор Мизин.

О гибели Евросоюза говорят столь же часто, как о смерти Запада вообще. Но все эти кризисы как раз доказывают, что Евросоюз — это очень прочная структура, не зависящая от «капризов» своих отдельных членов. Одна или даже несколько «паршивых овец» не в состоянии подорвать общеевропейское единство, и зная это, в Брюсселе ведут себя в отношении Варшавы довольно прямолинейно, чтобы не сказать грубо. Виктор Мизин замдиректора Института международных исследований МГИМО замдиректора Института международных исследований МГИМО

Разделительные линии внутри ЕС никогда полностью не стирались, несмотря на все усилия брюссельской бюрократии гомогенизировать пространство союза. Экономически такая линия пролегает между севером и югом Европы; политически — между «старыми» (западными) и «новыми» (восточными) членами ЕС. Евросоюз благополучно пережил самый тяжёлый экономический период, когда «всем миром» спасали Грецию от дефолта.

Сейчас ЕС проходит через политическое испытание на прочность, но опасаться, что оно похоронит европейское сообщество, не стоит, уверен эксперт.

В «европейском королевстве», конечно, не всё в порядке. Но руководители ЕС как наднационального сообщества знают о проблемах и поэтому имеют наготове инструменты для их решения, — говорит он.

Польшу никто выгонять из ЕС не станет, уверен Мизин, и сделать это «сверху», из Брюсселя, в принципе невозможно, так как это решение, как и любое другое в ЕС, должно быть принято консенсусом. А вот наказать «провинившегося» члена так, чтобы другим в дальнейшем было неповадно, организационно и финансово, — это Евросоюз вполне может.

Еврокомиссия рассматривает и такой вариант поставить Варшаву на место, как ввести в действие статью 7 Договора о создании ЕС, согласно которой страна-нарушитель лишается права голоса в органах Евросоюза. Это означает точно такой же Brexit, только наоборот — не выход из сообщества, а исключение из него. Результат, впрочем, в обоих случаях будет одинаковым — в ЕС станет на одну страну меньше.