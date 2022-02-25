Премьер-министр Словакии назвал беспрецедентными санкции ЕС против России

Санкции Евросоюза против России в связи с её военной операцией на Украине беспрецедентны, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передаёт EADaily. По его словам, ограничения затронут банки России, предприятия и тех, кто помогает режиму.

Пакет состоит из мер, которые почувствуют в основном российские банки, государственные предприятия и люди, которые являются частью или помогают политическому режиму, — сказал Хегер.

Он добавил, что не знает, остановят ли рестрикции президента России Владимира Путина или нет. Также, по его словам, страны Евросоюза договорились о необходимости ввести аналогичные санкции против Белоруссии.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. По его словам, ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В то же время ЕС не будет вводить запрет на их въезд в Европу.

Тем временем ряд российских банков, попавших под санкции, выпустили заявление о том, что обладают достаточной ликвидностью. Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» отметили, что ограничений на снятие наличных нет, они координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.