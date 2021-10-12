Премьер-министр Норвегии подала в отставку после парламентских выборов

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета в связи с победой на сентябрьских выборах Рабочей партии. Теперь король обратится к лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стёре с поручением сформировать новый кабинет министров. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Парламентские выборы в Норвегии проходили в середине сентября, на них победила Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с Россией и набравшая 26,4% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,5% голосов. Вместе с тем лидер Рабочей партии Норвегии Йонас Гар Стёре и глава Партии центра Слагсволл Ведум договорились о формировании нового правительства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Норвегия станет той страной, которая будет способствовать нормализации отношений Европы и НАТО с Россией. По его словам, у Москвы и Осло есть тот исторический базис, который может стать фундаментом для продвижения двусторонних отношений в будущем.