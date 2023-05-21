Премьер-министр Индии призвал к реформе ООН Премьер Индии Моди призвал к реформе ООН, которая «не соответствует современным реалиям»

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Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи представителей стран «Группы семи» (G7) призвал реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН). По его мнению, текущее состояние организации не соответствует современным реалиям. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

ООН не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в двадцатом веке, не отражают действительность века двадцать первого. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, — заявил Моди.

Он также отметил, что международной организации следует стать «голосом глобального Юга», иначе она может «остаться лишь говорильней».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую валютную систему, чтобы они соответствовали «реалиям сегодняшнего мира». По его мнению, оба института отражают соотношение сил 1945 года и нуждаются в обновлении.

В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожают распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.