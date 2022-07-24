Премьер Израиля предупредил о последствиях закрытия «Сохнута» в России Премьер Израиля Лапид заявил, что закрытие офисов «Сохнута» повлияет на отношения с Россией

Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Яир Лапид

Закрытие еврейского агентства «Сохнут» станет серьезным событием, которое повлияет на отношения Израиля и России, заявил премьер-министр страны Яир Лапид. Он подчеркнул, что для Израиля взаимоотношения с Москвой очень важны, и отметил, что в РФ находится большая еврейская община, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения, — сказал Лапид.

Премьер провел совещание с участием представителей ряда израильских министерств и ведомств. В ходе мероприятия было решено отправить в Москву делегацию для обсуждения вопроса о будущем «Сохнута» в России. Лапид поручил юристам, входящим в состав делегации, быть готовыми к поездке, как только российская сторона одобрит визит.

Ранее сообщалось, что главное управление Минюста России по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации «Сохнута». По данным СМИ, интерес ведомства к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. Также стало известно, что «Сохнут» начало разрабатывать план по релокации московского офиса.