https://static.news.ru/photo/2214b638-2ccc-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности. С таким заявлением он обратился к главе Кнессета.

Политик выступил за несколько часов до завершения срока, отведённого законом на такую просьбу, передаёт РИА Новости.

Я хочу ещё долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. <...> Если Кнессет закончит работу через три месяца <...> то иммунитет заканчивается, — подчеркнул он.

Глава кабмина отметил, что такой статус позволит ему получить временную защиту от суда. При этом неприкосновенность действует до конца полномочий парламента действующего созыва.