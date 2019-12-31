Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности. С таким заявлением он обратился к главе Кнессета.
Политик выступил за несколько часов до завершения срока, отведённого законом на такую просьбу,
Я хочу ещё долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. <...> Если Кнессет закончит работу через три месяца <...> то иммунитет заканчивается, — подчеркнул он.
Глава кабмина отметил, что такой статус позволит ему получить временную защиту от суда. При этом неприкосновенность действует до конца полномочий парламента действующего созыва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Нетаньяху
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