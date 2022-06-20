Премьер Австралии займётся делом Ассанжа

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Энтони Альбанезе

Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе пообещал заняться делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит 175 лет тюрьмы в США за разглашение секретной информации. По его словам, Ассанж «уже был наказан достаточно», сообщает ТАСС.

Альбанезе заявил, что хочет «надлежащим образом» заняться делом основателя WikiLeaks. Он также добавил, что намерен возглавлять правительство, взаимодействующее с партнёрами «дипломатично и надлежащим образом».

Глава МИД Австралии Пенни Вонг, в свою очередь, отметила, что власти страны не могут вмешиваться в юридические вопросы других государств, но продолжат оказывать Ассанжу консульскую помощь. По словам министра, кабмин Австралии ясно дал понять, что дело Ассанжа слишком затянулось и должно быть завершено в ближайшее время. Она добавила, что у адвокатов ещё есть способы обжаловать экстрадицию Ассанжа.

Супруга Ассанжа Стелла Морис ранее рассказала радиостанции АВС, что состояние его здоровья за время пребывания в тюрьме Белмарш значительно ухудшилось. Она добавила, что виделась с мужем неделю назад и тот был очень встревожен.

Британские власти 17 июня приняли решение об экстрадиции Ассанжа в США. В WikiLeaks назвали это решение «темным днем» для свободы слова и пообещали оспорить его. Кандидат в премьер-министры Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что в случае своего назначения на пост главы правительства предоставит Ассанжу французское гражданство.