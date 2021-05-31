Предупреждение Байдена Путину вызвало смех у американцев

https://static.news.ru/photo/78b64548-c27a-11eb-8374-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Tasos Katopodis/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские пользователи сайта телеканала Fox News не поверили в серьёзность слов хозяина Белого дома Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.

Президент США ранее заявил, что намерен в личной беседе с лидером России поднять тему соблюдения прав человека. Читатели в комментариях указали, что попытка Байдена «звучать жёстко» в этот раз вышла неудачной.

Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией, — написал один из пользователей.

Другие его поддержали: «Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает», «Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы», «Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха».

Ранее стало известно, что Джо Байден на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен поднять вопрос о соблюдении прав человека в РФ. Такое заявление политик сделал в ходе выступления в штате Делавэр по случаю Дня памяти, когда американцы вспоминают погибших военных.