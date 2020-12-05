Представители Moderna заявили, что готовы поставить ЕС 300 млн доз вакцины

https://static.news.ru/photo/255d818a-36ee-11eb-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американская компания Moderna располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза (ЕС) гораздо большим числом доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), чем заказанные 80 млн, заявил руководитель корпорации Стефан Бансель. По его данным, фирма может поставить ЕС 300 млн доз препарата.

Топ-менеджер отметил, что США не являются основным рынком для Moderna, и добавил, что «вакцина, созданная Moderna, обеспечит у 94% пациентов стопроцентную защиту от COVID-19».

У остальных 6% инфицированных наблюдались только лёгкие симптомы. Во время испытаний у нас не было ни одного человека с тяжёлыми формами COVID-19, которые потребовали бы госпитализации, интенсивной терапии в реанимации или приведшими к смерти, — рассказал Бансель в эфире радиостанции France Info.

Руководитель напомнил, что Moderna подала 30 ноября досье по препарату в Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA), а также в аналогичные ведомства в США, Канаде, Великобритании и ряде других государств.

Вакцина Moderna будет второй в очереди на одобрение. Как рассказал министр здравоохранения США Алекс Азар, американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вещества Pfizer. Её заявка на применение разработанного компанией препарата также рассчитана на получение разрешения в экстренном порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеокамеры обычных смартфонов способны на экспресс-диагностику коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявили учёные из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско (США). Они подчёркивают, что созданное ими устройство-тестер подходит для всех серийно выпускаемых гаджетов.