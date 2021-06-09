Правнучка Хрущёва захотела посадить в тюрьму Трампа и Нетаньяху

Профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке Нина Хрущёва, являющаяся правнучкой советского лидера Никиты Хрущёва, призвала посадить в тюрьму популистов и демагогов. Она также предложила привлечь к ответственности экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Japan Times.
Правнучка Хрущёва, помимо Нетаньяху и Трампа,
Правда, женщина посетовала, что во всех трёх случаях правоохранители занимаются делами политиков. Тем не менее особого рвения в расследовании замечено не было.
Ранее журналист украинского портала theБабель Сергей Пивоваров заявил, что Крым нельзя считать подарком Украине от советского лидера Никиты Хрущёва. Он утверждает, что Крым был «обезлюдевшим и разрушенным войной» регионом на момент включения в состав Украинской ССР.