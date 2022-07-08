Правительство Японии создало кризисный штаб в связи с покушением на Абэ

Фото: Twitter.com

В правительстве Японии создан кризисный штаб в связи с покушением на экс-премьера страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo. Действующий премьер-министр Фумио Кисида отменил все планы и срочно вернулся в Токио.

До этого Кисида находился на северо-востоке страны в префектуре Ямагата, где принимал участие в избирательной кампании. Выборы в верхнюю палату японского парламента должны состояться 10 июля.

Ранее стало известно о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Оно произошло во время уличного выступления политика в городе Нара в ходе предвыборной кампании. По имеющимся данным, выстрелы неизвестный совершил со спины. Абэ госпитализирован. Подробностей о его состоянии не сообщается.

Подозреваемый — 41-летний местный житель — задержан.