Правительство Украины заморозило цены на газ для граждан

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Украины постановило заморозить цены на газ для населения до октября, передаёт ТАСС со ссылкой на украинское издание. Такое решение обосновывается необходимостью «обеспечения общественных интересов». Отмечается, что в стране продолжают расти цены на продукты питания, ЖКХ и услуги здравоохранения.

Решение мотивируется необходимостью «обеспечения общественных интересов». Ранее власти обещали не повышать цены и на электроэнергию, — говорится в сообщении.

Агентство сообщает, что на Украине по-прежнему растут цены на потребительские товары (4,5% за март) и на продукты питания (6,2%). Услуги ЖКХ выросли в цене на 0,5%, услуги здравоохранения стали для населения дороже на 5,6%. Самый серьёзный скачок цен наблюдается на одежду и обувь — 13%.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросит у конгресса $33 млрд в качестве помощи для Украины. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что эти деньги на помощь Украине будут разворованы президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, а также компаниями Хантера Байдена, сына американского лидера