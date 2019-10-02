https://static.news.ru/photo/192e7fd8-e4ea-11e9-9cea-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что российское правительство готовит Стратегию экологического развития до 2050 года. В документе будут учтены требования Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.
Это важная вещь. Мы думаем вперёд на три десятка лет, — цитирует «Интерфакс» министра.
Как писал News.ru, в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его уже одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.