Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим пресс-секретарём Юлией Мендель, которую недавно обвинили в том, что она физически препятствовала работе журналиста.

Вы никого не толкали, Юль? — спросил он её перед началом пресс-конференции, посвящённой переговорам трёхсторонней контактной группы в Минске. Как передаёт Gordon.ua, лидер пошутил сразу же, как Мендель предоставила ему...