https://static.news.ru/photo/2efbb82c-cda6-11e9-aea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adriana Adinandra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Дании планирует выкупить оставшихся в цирках слонов. Дрессировщики на данный момент держат четырёх животных.

Для этих целей правительство планирует выделить 11 миллионов датских крон (1,5 млн евро. — News.ru), — сообщает издание Jydske-Veskusten .

Слонов согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг, который расположен в 150 км к югу от Копенгагена и уже более 300 лет принадлежит графской семье. Огромная территория позволяет создать для любых животных комфортные условия. Слонам там готовы предоставить площадь в 15 кв. км.

Решение связано с инициативой датского министра Могенса Йенсена — запретить выступления слонов в цирках.

Как писал News.ru, ранее жители Калининграда выступили против гастролей цирков с животными и, в частности, шоу слонов. Петицию с требованием запретить грядущее выступление подписали более 55 тысяч человек.