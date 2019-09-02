Правительство Дании планирует выкупить оставшихся в цирках слонов. Дрессировщики на данный момент держат четырёх животных.
Для этих целей правительство планирует выделить 11 миллионов датских крон (1,5 млн евро. — News.ru), — сообщает издание Jydske-Veskusten.
Слонов согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг, который расположен в 150 км к югу от Копенгагена и уже более 300 лет принадлежит графской семье. Огромная территория позволяет создать для любых животных комфортные условия. Слонам там готовы предоставить площадь в 15 кв. км.
Решение связано с инициативой датского министра Могенса Йенсена — запретить выступления слонов в цирках.