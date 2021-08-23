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Пожар возник в аэропорту Кабула

18:35, 23 августа 2021
Пожар возник в аэропорту Кабула Фото: Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press
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В аэропорту Кабула произошёл пожар. Об этом сообщает Insider Paper в своём Twitter.

На кадрах видно, как на территории аэропорта что-то загорелось и поднимается дым. За всем этим наблюдает толпа местных жителей. До пожара в аэропорту объявили о приостановке всех рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. Один силовик погиб. Позже выяснилось, что сотрудник афганских сил безопасности был убит снайперским огнём. 

Похожий эпизод возник 17 августа. В результате стрельбы рядом с аэропортом Кабула погибли 12 человек, часть из них были затоптаны. 

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

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