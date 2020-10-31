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Пожар в египетской деревне унёс жизни шести человек

18:59, 01 ноября 2020
Фото: pixabay.com

Не менее шести человек стали жертвами пожара, произошедшего в деревне аш-Шейх Ибада в Египте.

Пожар в провинции Эль-Минья произошёл из-за взрыва канистры для бензина в одном из домов. При этом погибли шесть человек, пострадали двое детей, сообщает газета Al-Ahram.

Издание отмечает, что в результате пожара сгорели три дома. Однако сейчас прибывшим на место пожарным удалось взять пламя под контроль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.

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