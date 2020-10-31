Пожар в египетской деревне унёс жизни шести человек

https://static.news.ru/photo/5942414a-1c5c-11eb-812c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Не менее шести человек стали жертвами пожара, произошедшего в деревне аш-Шейх Ибада в Египте.

Пожар в провинции Эль-Минья произошёл из-за взрыва канистры для бензина в одном из домов. При этом погибли шесть человек, пострадали двое детей, сообщает газета Al-Ahram.

Издание отмечает, что в результате пожара сгорели три дома. Однако сейчас прибывшим на место пожарным удалось взять пламя под контроль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.