Появление российской подлодки у берегов США назвали нормальным явлением

Появление российской подлодки у берегов США — это нормальное явление, они постоянно дежурят рядом с территорией Штатов, заявил капитан-лейтенант запаса Александр Викторов в разговоре с «ПолитРоссией». Он предположил, что американцы обнаружили стратегическую подлодку Северного флота.

Скорее всего, были ещё одна-две многоцелевые лодки для обеспечения безопасности стратегической субмарины. <...> Просто иногда они нас обнаруживают, а когда-то нет. Это дело случая, — сказал Викторов.

Ранее стало известно, что дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота ВМФ России совершала манёвры в Средиземном море. Она появилась на радарах и пропала, после чего её искали с помощью специальных кораблей и самолётов, но обнаружить не смогли.

Ещё в сентябре 2021 года поступала информация, что российский ВМФ впервые разместил в Средиземном море пять неатомных подводных лодок проекта 636 «Варшавянка», известных ещё как «чёрные дыры» и вооружённых ракетами «Калибр».

Также сообщалось, что боевой потенциал атомной подводной лодки проекта 949А («Антей») «Челябинск» увеличится кратно после ремонта и модернизации, которые запланированы на 2022 год. Подлодку предполагается переделать в носитель крылатых ракет «Оникс» и «Циркон».