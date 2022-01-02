ВМС США испугались российской подлодки в Средиземном море

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота ВМФ России совершала манёвры в Средиземном море. Резкое появление, а затем исчезновение лодки с радаров на несколько дней, вызвало панику у командования Военно-морских сил США и НАТО. Об этом сообщило агентство Avia.pro.

Попытки в течение двух последних суток отыскать российскую субмарину не увенчались успехом. Для этого были задействованы корабли, оснащенные радиолокаторами, и противолодочные самолеты, однако это также оказалось безуспешным, — пишет Avia.pro.

Как сообщается, российская подлодка, с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, могла направляться в берегам Сирии.

Ещё сентябре 2021 года поступала информация, что российский ВМФ впервые разместил в Средиземном море пять неатомных подводных лодок проекта 636 «Варшавянка», известных еще как «черные дыры» и вооруженных ракетами «Калибр».

Ранее другая отечественная дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» в Японском море успешно поразила крылатой ракетой «Калибр-ПЛ» удалённую на тысячу километров береговую цель. Перед пуском «Калибра» экипаж корабля выполнил скрытный выход в район выполнения задачи.