РИА Новости: атомную подлодку «Челябинск» переделают в носитель «Цирконов»

Боевой потенциал атомной подводной лодки проекта 949А (шифр «Антей») «Челябинск» увеличится кратно после ремонта и модернизации, которые запланированы на 2022 год. Подлодку предполагается переделать в носитель крылатых ракет «Оникс» и «Циркон», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на «Челябинске» — 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 «Иркутск». В ходе модернизации на дальневосточном заводе «Звезда» (ДВЗ) «Челябинск» будет оснащён универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон», его боевой потенциал возрастёт многократно, — подчеркнул собеседник агентства.

Он также указал, что модернизация «Челябинска» должна была начаться раньше, но возникли проблемы с финансированием. О планах переделать подлодку до уровня 949АМ прежде не сообщалось.

Ранее стало известно, что Объединённая судостроительная корпорация готова начать серийное вооружение боевых кораблей Военно-морского флота России гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Заместитель гендиректора корпорации по военному кораблестроению и специальным программам Владимир Королёв заявил, что решение предусмотрено программой вооружения, которая находится в ведении Генерального штаба.