Появилось видео ударов из «Града» по военным ВСУ в лесу Военкор Котенок опубликовал видео работы РСЗО «Град» по ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео ударов из реактивной системы залпового огня «Град» по подразделениям ВСУ. Позиции украинских военных подверглись обстрелу в лесополосе на Южно-Донецком направлении.

На видео видно, как по противнику бьют из реактивной установки. При поражении снарядами из «Града» видна вспышка, над местом удара в небо поднимается столб дыма.

Ранее военкор Котенок опубликовал видео с поражением бронетехники ВСУ расчетом российских противотанковых ракетных комплексов 58-го отдельного батальона специального назначения. Колонну украинской боевой техники разгромили на Артемовском направлении.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео уничтожения украинской пехоты на Северском направлении. По данным канала, противника уничтожили в районе Артемовска.

Кроме того, «РВ» опубликовал видео уничтожения экипажами ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» украинской бронетехники при отражении попытки наступления ВСУ на Времевском направлении. Противники поразили управляемыми ракетами «Вихрь».