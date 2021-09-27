Появилось видео драки британцев на заправке из-за бензина

Четверо англичан подрались в очереди на АЗС на фоне дефицита бензина. В стране из-за коронавирусных ограничений не хватает водителей большегрузов, которые доставляют топливо. Видео потасовки опубликовало The Sun.

На ролике, первоначально появившемся в Facebook, видно, как двое мужчин сначала эмоционально спорят, затем начинают друг друга толкать. После этого к ним присоединяются стоящие рядом люди и начинается драка. Издание отмечает, что с каждой из сторон дрались отец с сыном.

В итоге схватка перешла в партер, после чего стороны останавливаются, а более взрослые даже помогают друг друг подняться. Невольные свидетели в конфликт не вмешивались. Сообщается, что инцидент произошёл на заправке в городе Чичестер в юго-восточной Англии.

По данным издания, подобное происходит на многих заправках королевства. В стране из-за ограничений в связи с коронавирусом не хватает водителей бензовозов, которые обеспечивали бесперебойную доставку горючего на заправки. Из-за этого в стране началась паника и люди стали выстраиваться в очереди, чтобы запастись топливом впрок. Многим заправочным станциям даже пришлось ввести лимит на продажу бензина в размере £30 (около 3000 рублей) на машину, чтобы у каждого был «равный шанс заправиться». Исключение сделано только для грузовых автомобилей и служб экстренной помощи.

При этом дефицита бензина в стране нет. К британцам уже обратился министр транспорта Грант Шэппс. Он призывает людей не паниковать. Но автовладельцы по-прежнему стоят в огромных очередях.