Появились новые подробности гибели россиянина на Филиппинах Посольство в Маниле: вместе с россиянином на Филиппинах погиб спасатель

Спасатель погиб вместе с россиянином, утонувшим во время отдыха на Филиппинах, сообщили в посольстве России в Маниле. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, передает ТАСС.

По информации полиции Филиппин, 11 марта во время отдыха на острове Боракай утонул российский гражданин. Также погиб местный спасатель, который пытался ему помочь, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука Бич в эту пятницу, 20 марта. Россиянин погиб из-за сильного течения в океане. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи.

