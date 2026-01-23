Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ

ТАСС: переговоры России, США и Украины пройдут за закрытыми дверями

Встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдут первоначально в максимально закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Таким образом, пресса присутствовать на них не будет.

Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим, — сказал собеседник.

Ранее появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласован с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.

Тем временем министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду, что трехсторонние переговоры помогут достичь урегулирования конфликта. ОАЭ уже успешно выступили посредниками в 17 обменах заключенными между Россией и Украиной, в результате которых были освобождены 4641 человек, добавил он.