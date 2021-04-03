Повторный тест подтвердил заражение президента Аргентины COVID-19

https://static.news.ru/photo/52442cf4-94b7-11eb-bcb7-96000091f725_660.jpg Фото: alferdezok/instagam.com

Повторный тест на коронавирус подтвердил заражение президента Аргентины Альберто Фернандеса. Об этом говорится в сообщении администрации главы государства.

Диагноз «заражение COVID-19» был подтверждён после получения положительного результата ПЦР-теста, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Ранее стало известно, что Фернандес, получивший две дозы вакцины «Спутник V» российского производства, получил положительный тест на антиген коронавирусной инфекции. Политик на своей странице в социальной сети подчеркнул, что у него поднималась температура, были небольшие головные боли, однако сейчас он чувствует себя хорошо.

Лечащий врач аргентинского президента Федерико Сааведра также рассказал, что течение болезни у него проходит бессимптомно, анализы в норме, состояние оценивается как стабильное. По словам медика, лёгкая форма объясняется действием вакцины.

Как сообщал NEWS.ru, супруга президента Аргентины Альберто Фернандеса Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. Первая леди отметила, что несмотря на результат всё равно будет соблюдать карантин.