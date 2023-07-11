Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес засняли на видео

Фото: Erez Marom/Keystone Press Agency/Global Look Press

На исландском полуострове Рейкьянес продолжается извержение вулкана Фаградальсфьядль, начавшееся 10 июля. Он находится в 30 километрах от Рейкьявика. По информации национального метеорологического управления, потоки лавы извергаются близ холма Литли-Хрутур.

В Сети опубликованы видеокадры извержения вулкана.

Как передавала ранее радиостанция RÚV, полицейские заблокировали основные маршруты в направлении извержения ради безопасности граждан и туристов. В правоохранительных органах сообщили, что у вулкана зафиксировано три трещины. Размер самой большой из них составляет 200–300 метров. Специалисты прогнозируют слияние расщелин в одну по мере распространения извержения.

Ранее сообщалось об извержении Ключевской сопки на Камчатке. Яркая термальная аномалия была зафиксирована на спутниковых снимках. По словам руководителя Камчатской группы по мониторингу вулканических извержений Института РАН Ольги Гириной, о выбросах пепла не сообщалось.