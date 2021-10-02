«Потеряли чутьё»: Захарова раскритиковала CNN за интервью с Лукашенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN. Она раскритиковала в своём Telegram-канале подход американского СМИ, так как в эфир канала был дан лишь смонтированный кусок беседы, тогда как всё интервью заняло около полутора часов. Исходные материалы без монтажа начали показывать белорусские госканалы.

Настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутьё. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. <...> Не учёл (американский интервьюер) простейшего — все делают собственные исходники, — написала дипломат.

Она прикрепила к посту отрывок из интервью, во время которого президент отобрал у журналиста его роль интервьюера и сам начал задавать вопросы «с подковыркой» и делать вежливые, но неприятные ремарки. Вероятно, корреспондент CNN рассчитывал, что последующий монтаж позволит представить разговор с Лукашенко в нужном свете, предположила Захарова.

Ранее сообщалось, что Лукашенко опроверг утверждения, согласно которым минимум четыре человека из числа сторонников оппозиции погибли во время протестных выступлений после выборов главы государства. Он подчеркнул, что в республике никогда не стреляли в радикалов.