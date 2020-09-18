Пострпред РФ при ОБСЕ предупредил об угрозе роста напряжённости в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7cdf1dd6-fa91-11ea-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Положение дел на линии соприкосновения в Донбассе нельзя назвать полностью удовлетворительным, сохраняется угроза роста напряжённости, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. В настоящее время, по его словам, в регионе сохраняется относительное спокойствие, что подтверждают наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Положение дел на линии соприкосновения нельзя назвать полностью удовлетворительным. Сохраняется угроза роста напряжённости, вызванная фиксируемыми фактами нарушения мер по усилению режима прекращения огня, — цитирует РИА Новости Лукашевича.

По его мнению, дальнейший прогресс в урегулировании конфликта зависит от политической воли в руководстве Украины. В противном случае относительное затишье на линии соприкосновения так и не обретёт устойчивый характер, считает Лукашевич.

Дополнительные меры по обеспечению перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля.

Как писал NEWS.ru, украинские силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе. С таким заявлением выступил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко. По его словам, бойцы ВСУ установили 26 взрывных устройств в районе подконтрольных Киеву населённых пунктов Счастье и Старый Айдар у линии соприкосновения.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.