Постпред Украины при ООН назвал «ужасной обязанностью» слушать Россию Постпред Украины при ООН назвал «ужасной обязанностью» необходимость слушать Россию

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал в своем Twitter выступление российского коллеги Василия Небензи, назвав необходимость слушать его «одной из самых ужасных обязанностей». Он также опубликовал фото с выставленным средним пальцем.

Выслушивать [российского] посланника в ООН, как это было сегодня, — одна из самых ужасных моих обязанностей. <...> Cегодняшняя атака <...> не оставляет мне никаких дипломатических вариантов, — написал Кислица.

Ряд дипломатов из других миссий осудили подобное поведение Кислицы, сообщив, что не считают приемлемыми подобные личные выпады, в особенности в исполнении дипломата, пишет РИА Новости. Так, постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что настоящему дипломату необходимо уметь разговаривать с противниками и даже врагами и уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации, чего в нынешнем случае не наблюдается.

Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев! - прокомментировал пост Кислицы первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия ведет обстрелы объектов инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.

Небензя добавил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, в связи с чем Москва продолжит реализовывать эту цель военными методами. По словам представителя РФ, это будет делаться до тех пор, пока руководство Украины «не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» российское руководство начать спецоперацию.