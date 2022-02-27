Постпред США при ООН объяснила, почему Россия не лишится голоса в Совбезе

Членство России в Совете Безопасности ООН прописано в уставе организации, поэтому на её позицию в Совбезе нельзя просто так наложить санкции из-за ситуации на Украине, однако пути будут искаться, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. Её заявление является ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее призвал лишить Россию права голоса в Совбезе.

Послушайте, Россия член СБ ООН — это в Уставе ООН. Но мы будем привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН, — сказала Томас-Гринфилд.

По её словам, Россия столкнулась с изоляцией в организации, а факт членства в Совбезе не означает, что страна защищена от критики, международной изоляции или осуждения.

Предложение лишить Россию права голоса в Совбезе ООН было высказано Зеленским в ходе беседы с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Помимо этого, он призвал классифицировать действия российских войск на Украине как геноцид украинцев. При этом отмечается, что генсек такими полномочиями не обладает.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва заблокировала в Совбезе проект резолюции по Украине. По его словам, документ оказался антироссийским и антиукраинским.