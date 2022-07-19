Постпред России в Вене сообщил о «политическом самоубийстве» Европы

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Евросоюз, без колебания выполняя указания США, таким образом совершает политическое самоубийство. Подобное мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также выразил сомнения в том, что ЕС до сих пор сохраняет собственную политическую идентичность. Об этом Ульянов написал в личном Telegram-канале.

Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона, — отметил российский представитель.

Он также задался вопросом, сохраняет ли Евросоюз до настоящего времени «свою политическую идентичность».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности организации, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, оставило западные страны без аргументов. Они оказались обезоружены, отметил он. Полянский указал на то, что 11 июля Москва организовала данную встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и рассказать, откуда он взялся.