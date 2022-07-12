Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине «обезоружило» Запад Полянский сообщил, что заседание СБ ООН по нацизму на Украине лишило Запад аргументов

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности организации, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, оставило западные страны без аргументов. Они оказались обезоружены, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам, — пояснил представитель России.

Полянский указал на то, что 11 июля Москва организовала данную встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и рассказать, откуда он взялся.

Ранее стало известно, что Дмитрий Полянский анонсировал неофициальную встречу Совбеза ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине». Мероприятие должно было пройти по так называемой «формуле Арриа», в рамках которой сторон могут откровенно обмениваться мнениями, в том числе привлекая дополнительно приглашённых лиц.