Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности организации, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, оставило западные страны без аргументов. Они оказались обезоружены, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
Потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам, — пояснил представитель России.
Полянский указал на то, что 11 июля Москва организовала данную встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и рассказать, откуда он взялся.
Ранее стало известно, что Дмитрий Полянский анонсировал неофициальную встречу Совбеза ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине». Мероприятие должно было пройти по так называемой «формуле Арриа», в рамках которой сторон могут откровенно обмениваться мнениями, в том числе привлекая дополнительно приглашённых лиц.