Постпред России в Вене объяснил, почему успешные страны не хотят в Евросоюз

Постпред России в Вене объяснил, почему успешные страны не хотят в Евросоюз Постпред Ульянов: членство в ЕС для успешных стран сейчас непривлекательно

В настоящий момент вступление в Евросоюз для относительно успешных стран едва ли привлекательно, заявил в соцсети X постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Так он прокомментировал сообщение пользователя, который опубликовал карту Европы с заголовком «Кто больше всего хочет вступить в ЕС».

При этом, согласно изображению, меньше всего стать частью объединения хотят жители Швейцарии (7%), Норвегии (35%), Сербии (35%), Исландии (47%) и Великобритании (48%), а больше всего — Албании (94%). Автор публикации обратил внимание на тот факт, что чем меньше у страны бюджет, тем сильнее она хочет стать членом ЕС.

В нынешних обстоятельствах ЕС едва ли может быть привлекательным для более или менее успешных государств, — отметил Ульянов.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» и экс-депутат Нацсобрания Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. По его словам, Парижу необходимо срочно пересмотреть внешнюю политику, поскольку «слепота и предвзятость» дорого обошлись ЕС. Политик подчеркнул, что президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа объединяет стремление к миру и развитию сотрудничества.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза. Накануне решающего голосования в Европарламенте о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.