Постпред России при ООН: не видно желания Украины найти решение проблемы

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия не видит со стороны Киева желания найти легитимное и взвешенное решение проблемы. Дипломат добавил, что в Москве не уверены, что диалог с Украиной принесёт желаемые результаты. Несмотря на это, по мнению представителя РФ, переговоры станут началом политического решения ситуации, передаёт РИА Новости.

Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы, — рассказал Гатилов.

Он добавил, что Москва поддерживает путь дипломатии, но она должна учитывать мнение всех стран. Он также подчеркнул, что наступило подходящее время, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров, когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.