Посольство России в Нидерландах возложило венок к «Советскому полю славы» Посольство России в Нидерландах возложило венок к мемориалу «Советское поле славы»

Торжественные мероприятия в Посольстве России в Нидерландах, приуроченных к 9 мая – Дню Победы / Фото netherlands.mid.ru/Консульский отдел Посольства РФ в Нидерландах

Российское посольство в Нидерландах столкнулось с противодействием местных властей при попытке провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Лёсдене, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство. Однако несмотря на это церемония возложения цветов на мемориальном комплексе «Советское поле славы» прошло по плану.

Муниципалитет города Лёсден настаивал на нежелательности посещения послом «Советского поля славы» ни в каком качестве: ни в официальном, ни в частном, — сообщил собеседник агенства.

Однако российский посол Александр Шульгин и атташе по вопросам обороны Михаил Климук всё же возложили венки к монументу памяти. Также на территории мемориала прошла акция «Бессмертный полк». После мероприятия в российском посольстве в Гааге прошел просмотр парада Победы на Красной площади и фильмов-расследований о нацистских преступлениях против советских солдат.

Накануне в Болгарии цветы к памятнику Алёше в Пловдиве возложила российский посол Элеонора Митрофанова. Она поблагодарила присутствующих за то, что они пришли с цветами, а не с красками, намекая на инцидент с российским дипломатов в Варшаве, которого облили красным сиропом при попытке возложить венок на кладбище к захоронению советских солдат.

Сергей Андреев был вынужден покинуть церемонию в сопровождении стражей порядка, так как ему преграждали путь недружелюбно настроенные украинцы и поляки, скандировавшие оскорбления в его адрес. Позже он пояснил, что в результате произошедшего никто из представителей российской дипмиссии не пострадал, но почтить память героев Великой Отечественной войны ему так и не удалось.