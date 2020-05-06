Посольство РФ в Боливии провело репетицию парада с помощью дронов

https://static.news.ru/photo/688c7138-8f8b-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники посольства России в Боливии 5 мая провели генеральную репетицию первого воздушного парада.

На записи, размещённой в социальных сетях, видны дроны, которые поднимают в небо Знамя Победы и флаги России и Боливии и пролетают над территорией дипмиссии.

Парад дипломаты решили организовать, чтобы почтить «важную и значимую дату — 75-летие Победы», передаёт РИА Новости. Несмотря на действующий в Боливии «строжайший карантин», 9 мая состоится почётный пролёт Знамени Победы и флагов двух государств.

В Москве из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая покажут только авиационную часть парада Победы, писал NEWS.ru.