Посольство РФ в Боливии провело репетицию парада с помощью дронов

Сотрудники посольства России в Боливии 5 мая провели генеральную репетицию первого воздушного парада.
На записи, размещённой в социальных сетях, видны дроны, которые поднимают в небо Знамя Победы и флаги России и Боливии и пролетают над территорией дипмиссии.
Парад дипломаты решили организовать, чтобы почтить «важную и значимую дату — 75-летие Победы»,
В Москве из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая покажут только авиационную часть парада Победы, писал NEWS.ru.
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