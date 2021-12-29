Посольство РФ ответило на призыв Госдепа освободить двух американцев

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из российских тюрем Пола Уилана и Тревора Рида. Дипломаты напомнили в Twitter, что оба американца арестованы при совершении серьёзных преступлений, в отличие от россиян, которые порой в США попадают под стражу и в суд по надуманным предлогам.

Так российские дипломаты прокомментировали пост пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьёзных преступлений, — указали дипломаты.

Свою публикацию в дипмиссии сопроводили хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезнёву и Виктору Буту, которые отбывают сроки в американских тюрьмах.

Прайс ранее заявил, что Москва должна освободить Уилана и Рида «без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».

Суд назначил Уилану 16-летнее заключение по обвинению в шпионаже. Рид получил девять лет колонии за применение насилия к полицейским Москвы. Они везли его в отделение после того, как он в состоянии тяжёлого опьянения поругался на улице с двумя женщинами.

Ранее стало известно, что в сентябре Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США американца Пола Уилана. В сообщении суда отмечается, что ходатайство защитников Уилана оставлено без рассмотрения на основании ст. 470 УПК РФ. Оно направлено в Министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации.