https://static.news.ru/photo/ac8d4880-ccef-11e9-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Британия признала, что заигрывание с фашизмом было ошибкой, а государствам необходимо сотрудничать перед лицом мировых угроз. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

В российской дипмиссии отметили, что в общественном мнении западных стран, в том числе и Великобритании, распространено мнение о том, что якобы «СССР и Германия договорились расчленить Польшу». Но британское общество признаёт, что Соединённое королевство само сыграло неблаговидную роль в событиях, которые привели к войне, передаёт РИА Новости .

Правительство Чемберлена проводило политику «умиротворения» Гитлера и при этом идеологизированно воспринимало СССР как не менее серьёзную угрозу. Тем самым Лондон фактически поощрял Гитлера на захватнические авантюры, а неоднократные инициативы СССР о создании антигитлеровской коалиции ради предотвращения войны неизменно игнорировались, — подчеркнули в дипмиссии России.

Также в посольстве признали, что народ Соединённого королевства «в полной мере осознал ущербность этого курса, когда после нападения Германии на Польшу Британии пришлось выступить против Гитлера, но на тот момент без СССР в качестве союзника».

Современная Великобритания, как отметили в посольстве, бережно хранит память о союзничестве времён Второй мировой войны, а также ценит и помнит решающий вклад советского народа в разгром нацизма.

Главный урок, который британское общество извлекло из событий 80-летней давности, — недопустимость заигрывания с агрессорами, необходимость сотрудничества государств перед лицом мировых угроз, — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты в Лондоне выражают надежду на то, что британские сторонники дальнейшей заморозки отношений с Россией «вспомнят об этом наследии Черчилля».

Как писал News.ru, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для её страны закончилась 25 лет назад, после того как российская армия покинула территорию балтийского государства 31 августа 1994 года.