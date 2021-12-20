Посол жёстко ответил на обещание Польши остановить «Северный поток — 2»

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что позиция Варшавы никак не повлияет на запуск газопровода «Северный поток — 2», сообщают «Известия». Так он ответил на выпады польского премьера Матеуша Моравецкого в сторону проекта.

Дипломат назвал несостоятельными аргументы против газопровода. Он подчеркнул, что полномочия Польши в данном вопросе весьма ограничены. Таким образом, Варшава не сможет повлиять на решение по запуску СП-2.

В отношении запуска «Северного потока — 2» решение, конечно, будет приниматься не в Польше, — сказал Андреев.

Он также выразил уверенность, что у призывов польского министра Анны Москва к антимонопольному расследованию против «Газпрома» нет перспектив. Тем не менее, дипломат отметил, что из этих призывов позднее может вырасти ещё одно «антироссийское» дело, хотя Варшава вряд ли найдёт более выгодного поставщика топлива, чем российский холдинг.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия использует энергию в качестве инструмента для политического давления. Москва оказывает давление на Евросоюз, чтобы в том числе обеспечить лицензирование проекта «Северный поток — 2».