Посол Венгрии: мы никогда не были против вступления Украины в НАТО

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Будапешт никогда не был против вступления Украины в НАТО, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто. В эфире телеканала «Эспрессо» он подчеркнул, что руководство страны не будет против, если Киев решится стать частью Североатлантического альянса. Ийдярто отметил, что Украина всегда была важным экономическим партнёром для Венгрии.

Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому если Украина всё ещё хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого, — заявил посол.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не отказался от намерения присоединиться к НАТО. По её словам, нерешительность Североатлантического альянса в вопросе принятия Киева в организацию привела к сложившейся ситуации в регионе.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада не будет менять Конституцию Украины в части вступления страны в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что организация поддерживает стремление Украины вступить в Альянс, однако для этого необходим консенсус всех стран-членов.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, это произошло после того, как власти Украины поняли, что НАТО не готова принять страну, потому что Альянс опасается конфронтации с Россией.