Посол Украины предложил основателю Pink Floyd переехать в Россию Посол Украины в Австрии Щерба предложил основателю Pink Floyd Уотерсу переехать в Россию

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роджер Уотерс

Посол Украины в Австрии Александр Щерба ответил в Тwitter на слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о спецоперации и предложил музыканту переехать в Россию. Дипломату не понравилось то, что Уотерс поддержал текущие события.

Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек? — написал он, обращаясь к музыканту.

Ранее Уотерс в интервью CNN назвал президента США Джо Байдена военным преступником, поскольку тот продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Вашингтон должен призвать украинского лидера Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Кроме того, по его мнению, за случившийся кризис несет ответственность Североатлантический альянс, именно он начал говорить о приеме в члены НАТО Грузии и Украины в 2008 году, хотя обещал не расширяться.

Высказывание музыканта оценил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, это свидетельствует о том, что на Западе есть адекватные люди. С бывшим президентом России согласились и многие пользователи Twitter, указавшие, что Уотерс «попал в яблочко» и проявил мужество. Однако другие раскритиковали его за то, что он не является историком или экспертом в отношениях между Россией и Украиной.