Лидер Pink Floyd Уотерс назвал Байдена «военным преступником»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роджер Уотерс один из основателей и лидеров группы Pink Floyd

Британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, сообщает CNN. Сейчас музыкант находится в турне, в своих выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, в частности, демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует Байден.

Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры ради прекращения этого ужасного конфликта? — отмечает Уотерс.

Кроме того, по его мнению, Североатлантический альянс несет ответственность за случившийся кризис. Именно он начал говорить о приеме в члены НАТО Грузии и Украины в 2008 году, хотя ранее обещал этого не делать.

Когда начинается любая война? Можно сказать, что это началось в 2008 году…Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы, — добавил Уотерс.

Ранее стало известно, что большая часть избирателей США не одобряет работу президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult. Жители 44 из 50 штатов разочарованы деятельностью главы государства. В первом квартале 2022 года работу главы Белого дома не одобряли в 40 штатах.