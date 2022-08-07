Pink Floyd forever! Медведев похвалил Роджера Уотерса за позицию по СВО Медведев похвалил основателя Pink Floyd Роджера Уотерса за позицию по СВО

Фото: Angel Marchini/Keystone Press Agency/Global Look press

Роджер Уотерс

Высказывание основателя музыкальной группы Pink Floyd о том, что виновником конфликта на Украине является президент США Джо Байден, свидетельствует о существовании на Западе адекватных людей, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. На своей странице во «ВКонтакте» он выразил согласие с легендарным музыкантом Роджером Уотерсом.

Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть ещё адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever! — написал политик.

В свою очередь пользователи Сети разошлись во мнениях касательно высказываний Уотерса. Кто-то его поддержал, а кто-то не согласился с позицией музыканта. Например, один из комментаторов вспомнил историю взаимоотношений СССР и США во время Второй мировой войны.

Мне нравится, как 80 лет спустя США получают признание как герои Второй мировой войны, но русские по-прежнему злодеи, хотя они были такими же союзниками, как и американцы, — написал один из пользователей Twitter.

Другой отметил, что Уотерс даже не смог грамотно произнести фамилию Зеленского и не является историком или экспертом в отношениях между Россией и Украиной.

Британский музыкант ранее заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Музыкант задался вопросом, почему Байден не призывает президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.