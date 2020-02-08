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Отношения между Россией и Соединёнными Штатами находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны. Так считает американский посол в РФ Джон Салливан.

Прибывший в Москву 16 января дипломат подчеркнул, что целью его работы и станет налаживание диалога между странами. При этом Салливан не знает, сколько времени на это уйдёт и планирует действовать как можно скорее.

Ждать выборов в США в ноябре этого года или других политических событий мы не можем. Совместная работа Москвы и Вашингтона сегодня является абсолютной необходимостью и моей приоритетной задачей, — приводит РБК слова посла США в РФ.

Салливан также рассказал, что наладить отношения с российской стороной ему поручил Президент США Дональд Трамп.

Джон Салливан вручил верительную грамоту президенту России Владимиру Путину 5 февраля. Американский дипломат начал работать в Госдепе США с мая 2017 года. В апреле 2018 года Салливан 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США после отставки Рекса Тиллерсона. Осенью 2019 года Салливан заявлял, что отношения России и США «деградировали», однако необходимо продолжать сотрудничество с Москвой.

Между тем, не все в Вашингтоне стремятся налаживать отношения с Москвой. Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о том, что США должны поддерживать НАТО, чтобы противостоять России и Восточной Европе, писал NEWS.ru.